Церемония открытия спартакиады 7 февраля состоялась в горнолыжном курорте «Роза Хутор».

На мероприятии открытия соревнований присутствовали помощник президента РФ, зампредседателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, Министр спорта России Олег Матыцин, зампредседателя комитета Совета Федерации Владимир Кожин, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Игорь Левитин от имени главы государства поздравил присутствующих с 10-летним юбилеем XXII Олимпийских игр.

«Олимпийские игры стали настоящим праздником спорта, и важно, что богатейшее наследие игр в Сочи служит людям, а 12-я зимняя спартакиада тому подтверждение», — сказал помощник президента РФ.

Олег Матыцин и Станислав Поздняков пожелали спортсменам побед и в дальнейшем стать костяком сборной России по зимним видам состязаний.

Александр Власов отметил, что десятилетие олимпиады отмечает сегодня вся страна.

«Символично, что в 10-летний юбилей Олимпийских игр Спартакиада проходит именно в олимпийской столице России. Олимпиада оставила грандиозное инфраструктурное наследие, которое активно используется для занятий зимними видами спорта», 1 сказал замглавы региона.

Александр Власов отметил, что в этом году олимпийские объекты принимают участников Спартакиады учащихся России. По его словам, на Кубани особое внимание уделяют развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Прошла презентация видов спорта финальных соревнований XII зимней Спартакиады учащихся России. В параде флагов участвовали спортсмены из 34-х регионов России. После этого прозвучала клятва спортсменов, которую произнесли именитые спортсмены. Символ Спартакиады участникам передали олимпийские призеры, чемпионы мира разных лет Татьяна Иванова и Александр Третьяков.

Гостям представили постановку «Гимн Олимпиады в Сочи» и состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров в дисциплинах парный могул, биг-эйр и фристайл.

Председателю Совета «Ассоциации зимних видов спорта» Владимиру Кожину, гендиректору «Роза Хутор» Александру Белокобыльскому, вице-президенту «Норильского никеля» Андрею Грачеву и замгендиректора «Роза Хутор» Сергею Чернову вручили памятные медали за вклад в подготовку и проведение XII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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