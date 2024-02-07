В Сочи дали старт строительству Академии фигурного катания и хоккея

В Сочи 7 февраля состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущей Академии фигурного катания и хоккея.

На мероприятии, которое посвящено 10-летию XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, присутствовало заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В камень поместили капсулу с посланием для будущих поколений. Аналогов такой ледовой арены нет на Юге России.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил Кубань за вклад 10-летний юбилей Зимних Олимпийских игр в Сочи. Он отметил, что российские спортсмены были признаны лучшими в мире, а Олимпийское наследие — спортивная инфраструктура используется и сейчас.

«Сегодня мы участвуем в удивительной и торжественной церемонии – закладываем послание нашим потомкам, которые тоже будут устанавливать новые рекорды», — зампред правительства РФ.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что создание в Сочи еще одной круглогодичной площадки для занятий фигурным катанием даст новый импульс для развития популярного вида спорта.

«Сегодня даем старт строительству будущего спорткомплекса, где мальчишки и девчонки сделают первые шаги на льду, а спортсмены будут совершенствовать профессионализм. И, может быть, эта площадка откроет стране и миру новые великие спортивные имена», — сказал глава Кубани.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил гостей за поддержку масштабного проекта по строительству новой ледовой арены. Он сообщил, что юбилей зимней Олимпиады-2014 года вместе с сочинцами празднуют около 90 тыс. туристов.

Поместили послание будущим поколениям в основание будущего дворца многократные чемпионы России и Европы, победители Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух и Владимир Соловьев. К знаменитым спортсменам присоединился юный сочинский фигурист Марк Аман.

Две новые крытые ледовые арены построят в районе Новая Мацеста в 2025 году. Комплекс назовут «Наследие Сочи». Проект реализует Академия фигурного катания и хоккея Ильи Авербуха «Наследие». Компания с 2019 года занимается проектами спортивной подготовки детей по фигурному катанию на коньках и хоккею, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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