Владимир Путин дал старт Году семьи в России

Президент России 23 января дал старт Году семьи на выставке «Россия».

Президент отметил, что Россия — это большая семья с общими ценностями, которые делают ее способной одолеть любые трудности.

«Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию», — заявил глава государства.

Путин отметил, что страна будет беречь ценности и традиции семьи и передавать их будущим поколениям.

«Сегодня в некоторых странах институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны», — сказал Путин.

По его словам, общие ценности большой дружной семьи делают людей более сильными, сплоченными и уверенными.

«Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин установил для многодетных семей РФ статус, гарантирующий меры поддержки.