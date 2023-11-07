Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом
Политика
07.11.2023 21:00
Российский президент проведет переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы. Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании Форума сотрудничества РФ и Казахстана, который пройдет в Костанае.
Ожидается, что по итогам официального визита в Казахстана президенты подпишут важные совместные документы, а также выступят в СМИ с заявлениями, сообщает пресс-служба Кремля.
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