Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом

Российский президент проведет переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы. Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании Форума сотрудничества РФ и Казахстана, который пройдет в Костанае.

Ожидается, что по итогам официального визита в Казахстана президенты подпишут важные совместные документы, а также выступят в СМИ с заявлениями, сообщает пресс-служба Кремля.

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