Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-9-noyabrya-posetit-kazahstan-s-ofitsialnym-vizitom
Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Российский президент проведет переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы. Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании Форума сотрудничества РФ и Казахстана, который пройдет в Костанае.

Ожидается, что по итогам официального визита в Казахстана президенты подпишут важные совместные документы, а также выступят в СМИ с заявлениями, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие взаимодействия между странами. Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор 1 ноября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях