Путин и Лукашенко обсудили по телефону развитие взаимодействия между странами

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

«Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября 2023 года в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия стран. Кроме того, президенты говорили о продвижении союзной интеграции, которая включает энергетику, транспорт и высокие технологии.

В ходе переговоров Путин и Лукашенко подтвердили взаимный позитивный настрой на продолжение тесной совместной работы, направленной на развитие в дальнейшем стратегического партнерства и союзничества России и Беларуси, сообщает телеканал «360».

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