Владимир Путин 28 ноября будет работать по видеосвязи из Сочи

О том, что рабочий день президента России Владимира Путина 28 ноября проходит в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин во второй половине дня 28 ноября по видео-конференц-связи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

«Он выступит, будет краткое вступительное слово патриарха Кирилла, выступление патриарха Кирилла и еще несколько выступлений. И будет заключительное слово президента тоже», — сказал Песков.

Кроме того, президент РФ примет участие в мероприятии, связанном с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», и откроет несколько медицинских учреждений.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко расскажет об этом с акцентом на развитие детского здравоохранения. И далее мы откроем объекты в Оренбургской области, в Севастополе, в Красноярском крае, в Волгоградской области и в Республике Саха-Якутия», — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

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