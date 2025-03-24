Владимир Путин 24 марта примет губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
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Ожидается, что президент России Владимир Путин днем 24 марта проведет встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Читайте также: Вениамин Кондратьев провел личный прием жителей Краснодарского края. Жители Кубани на личном приеме у губернатора Вениамина Кондратьева 20 марта подняли вопросы благоустройства, ремонта и водоснабжения в своих населенных пунктах.
С просьбой построить многофункциональную спортивную площадку в станице Батуринской Брюховецкого района обратился местный житель. Губернатор поддержал инициативу, а также поручил отремонтировать местный ДК, который находится рядом.
По итогам личного приема граждан Кондратьев дал ряд поручений. Так, в станице Неберджаевской Крымского района отремонтируют Дом культуры и построят спортивный комплекс. В хуторе Ананьевском Северского района заменят водонапорную башню и пробурят новую скважину. В станице Бесстрашной Отрадненского района по просьбе жителей обустроят дорогу.