Вениамин Кондратьев провел личный прием жителей Краснодарского края

Жители Кубани на личном приеме у губернатора Вениамина Кондратьева 20 марта подняли вопросы благоустройства, ремонта и водоснабжения в своих населенных пунктах.

«На личном приеме граждан пообщались с жителями муниципалитетов края. По каждому вопросу вместе нашли решение», — сказал глава Кубани.

С просьбой построить многофункциональную спортивную площадку в станице Батуринской Брюховецкого района обратился местный житель. Губернатор поддержал инициативу, а также подчеркнул, что рядом, где будет площадка — стоит и Дом культуры. Поэтому он поручил комплексно подойти к этому вопросу и, помимо строительства объекта, отремонтировать местный ДК.

По итогам личного приема граждан Кондратьев дал ряд поручений. Так, в станице Неберджаевской Крымского района отремонтируют Дом культуры и построят спортивный комплекс

В хуторе Ананьевском Северского района заменят водонапорную башню и пробурят новую скважину.

В станице Бесстрашной Отрадненского района по просьбе жителей обустроят дорогу. Там планируют сделать освещение, тротуар, а также всю сопутствующую инфраструктуру для безопасности пешеходов.

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