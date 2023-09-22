Владимир Путин 22 сентября проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин 22 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

«В середине дня мы ожидаем, что он (Владимир Путин прим. ред.) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что тема оперативного совещания в Совбезе пока не известна, сообщает RT.

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