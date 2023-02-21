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Владимир Путин 22 февраля проведет встречу с президентом Южной Осетии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-22-fevralya-provedet-vstrechu-s-prezidentom-yuzhnoj-osetii
Владимир Путин 22 февраля проведет встречу с президентом Южной Осетии

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев прибудет в Россию с рабочим визитом 22 февраля.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере», — цитирует сообщение Кремля RT.

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