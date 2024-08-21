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Владимир Путин 22 августа проведет совещание с членами Правительства РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-22-avgusta-provedet-soveshhanie-s-chlenami-pravitelstva-rf
Владимир Путин 22 августа проведет совещание с членами Правительства РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России намерен обсудить реализацию мер поддержки индивидуального жилищного строительства.

Известно, что с докладами выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, на совещании Владимир Путин обсудит с докладчиками ряд текущих вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

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