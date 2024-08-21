Владимир Путин 22 августа проведет совещание с членами Правительства РФ
Политика
21.08.2024 21:56
Президент России намерен обсудить реализацию мер поддержки индивидуального жилищного строительства.
Известно, что с докладами выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Кроме того, на совещании Владимир Путин обсудит с докладчиками ряд текущих вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.
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