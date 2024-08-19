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Путин подписал указ о переселении в РФ для тех, кто не приемлет ценности Запада

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-o-pereselenii-v-rf-dlya-teh-kto-ne-priemlet-tsennosti-zapada
Путин подписал указ о переселении в РФ для тех, кто не приемлет ценности Запада
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ, который позволяет иностранцам в льготном порядке обращаться за временным проживанием в РФ.

Согласно документу, иностранные граждане смогут обратиться за временным проживанием в России «без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства».

Такую возможность в России дадут тем, кто не принимает политику своей страны, если она «навязывает деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционными духовно-нравственным ценностям».

Указ вступает в силу в день его подписания, кроме некоторых пунктов, которые вступят в силу 1 сентября текущего года.

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