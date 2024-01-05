Владимир Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в Президенты России Владимира Путина вручил сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков в центральном избирательном штабе.

Удостоверения получили:

военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец;

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова;

заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова» Николай Ваганов;

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова», академик РАН, Заслуженный врач РФ Сергей Готье;

доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина;

член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович;

летчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина;

Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев;

председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный;

и.о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин;

руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае определили доверенных лиц Владимира Путина. Ими стали ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов, гендиректор краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко, директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко, гендиректор радиостанции «Казак FM» Яна Сторожук, председатель Краснодарской краевой организации Героев Виктор Маркелов и заместитель генерального директора по работе с органами власти ООО «Газпроммежрегионгаз Краснодар» Алексей Ермаков.