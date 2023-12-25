Владимир Ивич: я молюсь, чтобы аэропорт Краснодара открыли

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что его удивляет в России.

«Размеры страны! Когда мы начинаем путешествовать, создается ощущение, что мы никогда не достигнем конечного пункта. Все едем, едем, едем и едем. Иногда наша дорога занимает 10–12 часов», — поделился Ивич.

Он также выразил надежду, что откроют краснодарский аэропорт.

«Я читал новости, что его хотели открыть. Я молюсь, чтобы это случилось! Все в клубе молятся. Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после 10-часовой поездки, уровень футболистов падает на 30%», — сказал Владимир Ивич интервью «Чемпионату».

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