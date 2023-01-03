Владимир Ивич станет главным тренером ФК «Краснодар» 4 января — СМИ
По данным СМИ, клуб и сербский тренер достигли договоренности о сотрудничестве. Контракт с ним будет рассчитан до июня 2024 года.
Как пишет издание Ynet, «Краснодар» предложил Ивчичу контракт с зарплатой более 1 млн евро за сезон. В израильском клубе «Маккаби» он получал 800 тыс. евро. Если назначение состоится, Ивич станет вторым в истории «быков» иностранным тренером, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.
Владимир Ивич родился в 1977 году. В роли полузащитника выступал в сборной Югославии. Завоевал четыре трофея с «Партизаном», играл немецкой бундеслиге и семь лет провел в греческом ПАОКе. В этом клубе Ивич завершил игровую карьеру и начал тренерскую. В 38 лет специалист возглавил команду из Салоник.
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России