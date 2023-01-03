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Владимир Ивич станет главным тренером ФК «Краснодар» 4 января — СМИ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-ivich-stanet-glavnym-trenerom-fk-krasnodar-4-yanvarya-smi
Владимир Ивич станет главным тренером ФК «Краснодар» 4 января — СМИ
Фото watfordfc.com

По данным СМИ, клуб и сербский тренер достигли договоренности о сотрудничестве. Контракт с ним будет рассчитан до июня 2024 года.

Как пишет издание Ynet, «Краснодар» предложил Ивчичу контракт с зарплатой более 1 млн евро за сезон. В израильском клубе «Маккаби» он получал 800 тыс. евро. Если назначение состоится, Ивич станет вторым в истории «быков» иностранным тренером, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

Владимир Ивич родился в 1977 году. В роли полузащитника выступал в сборной Югославии. Завоевал четыре трофея с «Партизаном», играл немецкой бундеслиге и семь лет провел в греческом ПАОКе. В этом клубе Ивич завершил игровую карьеру и начал тренерскую. В 38 лет специалист возглавил команду из Салоник.

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