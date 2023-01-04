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Владимир Ивич стал новым главным тренером «Краснодара»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-ivich-stal-novym-glavnym-trenerom-krasnodara
Владимир Ивич стал новым главным тренером «Краснодара»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

О назначении сербского специалист на пост главного тренера «быков» стало официально известно 4 января.

С Владимиром Ивичем подписали контракт на два года. В тренерский штаб «Краснодара» войдут Синиша Гогич, Милош Веселинович и Христос Келпекис.

Ивич начал карьеру футболиста в 1994 году. Он выступал за белградский «Партизан», менхенгладбахскую «Боруссию», а также греческие «Арис», АЕК и ПАОК. Тренерскую карьеру специалист начал в ПАОКе в 2013 году. Он также работал в израильском «Маккаби» и английском «Уотфорде».

Предыдущий наставник «быков» Александр Сторожук останется в структуре клуба. Он снова возглавит «Краснодар-2», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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