Владимир Ивич стал новым главным тренером «Краснодара»

О назначении сербского специалист на пост главного тренера «быков» стало официально известно 4 января.

С Владимиром Ивичем подписали контракт на два года. В тренерский штаб «Краснодара» войдут Синиша Гогич, Милош Веселинович и Христос Келпекис.

Ивич начал карьеру футболиста в 1994 году. Он выступал за белградский «Партизан», менхенгладбахскую «Боруссию», а также греческие «Арис», АЕК и ПАОК. Тренерскую карьеру специалист начал в ПАОКе в 2013 году. Он также работал в израильском «Маккаби» и английском «Уотфорде».

Предыдущий наставник «быков» Александр Сторожук останется в структуре клуба. Он снова возглавит «Краснодар-2», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи». К своим обязанностям он приступил с 2023 года.