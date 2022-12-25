Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи»
О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера ФК «Сочи» сообщили 25 декабря. К своим обязанностям он приступит с нового года.
До конца ноября 70-летний Курбан Бердыев был главным тренером и техническим директором иранского «Трактора. В России он возглавлял «Рубин» и «Ростов», в составе которых становился чемпионом и вице-чемпионом страны соответственно.
«Приветствуем Курбана Бекиевича и желаем успехов в нашем клубе!», — написала пресс-служба ФК «Сочи» в Telegram.
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