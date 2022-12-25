Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurban-berdyev-stal-glavnym-trenerom-fk-sochi
Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи»
Фото @Sochipfc

О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера ФК «Сочи» сообщили 25 декабря. К своим обязанностям он приступит с нового года.

До конца ноября 70-летний Курбан Бердыев был главным тренером и техническим директором иранского «Трактора. В России он возглавлял «Рубин» и «Ростов», в составе которых становился чемпионом и вице-чемпионом страны соответственно.

«Приветствуем Курбана Бекиевича и желаем успехов в нашем клубе!», — написала пресс-служба ФК «Сочи» в Telegram.

Читайте также: аргентинский защитник «Уракана» Меролья может перейти в ФК «Краснодар».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях