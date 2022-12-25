Аргентинский защитник «Уракана» Меролья может перейти в ФК «Краснодар»

О том, что Лукас Меролья близок к переходу в «Краснодар» на правах аренды стало известно 24 декабря.

Сообщается, что аргентинский защитник «Уракана» может перейти в ФК «Краснодар» на правах аренды, в которую, при соблюдении определенных условий, будет включен обязательный выкуп.

Центральный защитник Лукас Меролья играет за «Уракан» с 2018 года. Ему 27 лет.

В этом сезоне он провел 28 матчей за «Уракан», выходя на поле с капитанской повязкой. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу. Всего в составе клуба он сыграл в 84 матчах. На его счету три забитых мяча и один голевой пас.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро. Его контракт с «Ураканом» истекает летом 2023 года, сообщает «Чемпионат».

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