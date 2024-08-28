Владельцы земли могут узнать о статусе участка на новом сервисе Росреестра

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, задача онлайн-сервиса — проверить данные и защитить граждан от штрафов.

«Сегодня многие предполагают, что могут использовать принадлежащую им землю по собственному усмотрению. Но установлен регламент, и необходимо основываться на целевом назначении участка, исходить из его принадлежности к определенной категории», — отметил замглавы региона.

Правообладатели участков смогут бесплатно воспользоваться онлайн-оценкой соблюдения обязательных требований по использованию земли на сайте Росреестра. Для этого необходимо выделить интересующий земельный участок и ответить на несколько вопросов. На основании полученной информации будет сформировано заключение. Если нарушения имеются, то сервис даст рекомендации по их устранению.

На сайте можно посмотреть, внесены ли сведения о границах участка в ЕГРН, сверить фактически используемую площадь с указанной в документах и вид разрешенного использования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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