Владельцы ТЦ «Галерея Краснодар» приобретут торговый центр в Москве за 45 млрд рублей
Экономика
28.03.2023 10:30
Компания «ТПС Недвижимость», которая управляет торговым центром «Галерея Краснодар» и «Море Молл» в Сочи, купит ТЦ Columbus в Москве стоимостью 40-45 млрд рублей.
ТЦ Columbus продает основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев. По данным источника на рынке ретейла, сделка находится в завершающей стадии.
Торговый центр Columbus находится на Варшавском шоссе на юге Москвы. Общая площадь комплекса — 278 тыс. кв. м, арендная — 135 тыс. кв. м. ТЦ открыли в 2015 году.
Компания «ТПС Недвижимость» принадлежит дочери Аркадия Ротенберга Лилии Ротенберг и семьям Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько — партнерам Аркадия Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту, сообщает РБК.
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