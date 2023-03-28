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Владельцы ТЦ «Галерея Краснодар» приобретут торговый центр в Москве за 45 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladeltsy-tts-galereya-krasnodar-priobretut-torgovyj-tsentr-v-moskve-za-45-mlrd-rublej
Владельцы ТЦ «Галерея Краснодар» приобретут торговый центр в Москве за 45 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Компания «ТПС Недвижимость», которая управляет торговым центром «Галерея Краснодар» и «Море Молл» в Сочи, купит ТЦ Columbus в Москве стоимостью 40-45 млрд рублей.

ТЦ Columbus продает основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев. По данным источника на рынке ретейла, сделка находится в завершающей стадии.

Торговый центр Columbus находится на Варшавском шоссе на юге Москвы. Общая площадь комплекса — 278 тыс. кв. м, арендная — 135 тыс. кв. м. ТЦ открыли в 2015 году.

Компания «ТПС Недвижимость» принадлежит дочери Аркадия Ротенберга Лилии Ротенберг и семьям Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько — партнерам Аркадия Ротенберга в Новороссийском морском торговом порту, сообщает РБК.

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