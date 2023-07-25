Владельцы «Перекрестка» и «Пятерочки» планируют открыть на Кубани сеть ультрабюджетных дискаунтеров «Чижик»

Первые дискаунтеры компания X5 Retail Group планирует открыть в конце лета 2023 года.

Также магазины сети появятся в Ростовской области. В компании позиционируют «Чижик» как «палача» для еще одной всероссийской сети ультрабюджетных магазинов «Светофор».

«Планы по развитию включают в себя выход в Ростовскую область и Краснодарский край жесткого дискаунтера «Чижик», открытие первых магазинов которого ожидается до конца лета. В общей сложности в этом году X5 создаст в трех регионах более 3 тыс. рабочих мест», — рассказали в компании.

Всего с начала года X5 Retail Group открыла более 100 новых магазинов на юге России, к концу года количество новых точек превысит 350. Кроме того, до 2025 года планируют открыть новые распределительные центры, сообщает «РБК Ростов».

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