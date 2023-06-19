Доходы операторов магазинов duty free в Сочи выросли вопреки санкциям

Несмотря на санкции, доходы оператора магазинов duty free в Сочи, Пулково, Домодедово и Внуково увеличились.

Рост выручки и чистой прибыли отмечен у магазинов, управляемых RegStaer и расположенных в аэропортах Сочи и Краснодара. Этот успех можно объяснить тем, что Сочи на данный момент остался единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае. Рекордный рост числа пассажиров, проходящих через эту воздушную гавань, помог оператору компенсировать вынужденное закрытие магазинов в аэропорту Краснодара, как объясняется в бухгалтерской отчетности компании.

Кроме того, продажа товаров duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС, а также уменьшение расходов на униформу помогли части магазинов в аэропортах увеличить выручку в 2022 году.

Однако у операторов возникли и определенные проблемы — уход популярных зарубежных брендов, которые ранее продавались в магазинах беспошлинной торговли, таких как Chanel, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Moet, Hennessy, Cartier, Swarovski и другие. Операторам пришлось искать замену этим маркам, а также продуктам брендов, ассортимент которых сократился, включая Estee Lauder, L’Oreal, Lancome, Clinique, Jо Malone, Shiseido, Giorgio Armani и Keihl’s.

Кроме этого, запрет на использование карт иностранных банков для оплаты товаров и ограничения на получение наличной валюты в банках также повлияли на продажи магазинов duty free в 2022 году, сообщает РБК.

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