Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани

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Об этом сообщили в СК. Грузовик подорвался на Крымском мосту 8 октября около 6:00.

В результате происшествия обрушились два пролета моста. Погибли трое человек. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили.

«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края. По месту его жительства начали следственные действия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрыв грузового автомобиля с полуприцепом произошел на автомобильной части ветки Крымского моста, ведущей на полуостров из Краснодарского края. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым.