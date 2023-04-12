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Владельца и двух девушек-администраторов подпольных казино будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladeltsa-i-dvuh-devushek-administratorov-podpolnyh-kazino-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Владельца и двух девушек-администраторов подпольных казино будут судить в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление вывили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело в отношении троих участников преступной группы в возрасте от 24 до 38 лет, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, направили в суд в Крымском районе.

По данным следствия, в сентябре 2020 года 38-летний мужчина и его брат решили заняться проведением азартных игр в Крымске. Они сняли помещения на улицах Комарова и Фадеева и установили там игровое оборудование с выходом в интернет. Злоумышленники наняли на работу администраторами казино двоих сестер в возрасте 24 лет и 28 лет.

В 2022 году деятельность злоумышленников пресекли, а оборудование изъяли из обоих клубов. Несмотря на это, мужчины снова установили новое игорное оборудование и вновь продолжили скрытно проводить азартные игры. У злоумышленников изъяли деньги, телефоны, игорное оборудование и тетради с записями. За время работы незаконных казино подозреваемые получили доход на сумму более 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На автомобили, недвижимость и деньги на счетах обвиняемых наложили запрет. Один из братьев скрылся от следствия. Второй находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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