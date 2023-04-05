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Два подпольных игровых клуба закрыли в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-podpolnyh-igrovyh-kluba-zakryli-v-krasnodare
Два подпольных игровых клуба закрыли в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару пресекли деятельность двух нелегальных игровых клубов, которые располагались в нежилых помещениях на улицах Базовской и Суворова.

В момент проверки в игровых залах находились администраторы и посетители. При проведении осмотра изъяли жесткие диски, черновые записи, роутеры и деньги.

Материалы проверки зарегистрированы, их передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару в Telegram.

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