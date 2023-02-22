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В Сочи полицейские закрыли два подпольных казино

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsejskie-zakryli-dva-podpolnyh-kazino
В Сочи полицейские закрыли два подпольных казино
Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Два нелегальных игровых клуба выявили во время рейда в Адлерском и Хостинском районах города-курорта.

В момент проверки в помещениях игровых клубов были сотрудники заведений и игроки. При осмотре изъяли оборудование, а также другие предметы и документы, подтверждающие факт проведения незаконных азартных игр, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время материалы зарегистрированы в полиции и будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В полиции проводят розыск лиц, причастных к организации нелегальных игровых залов.

Читайте также: в Краснодаре в цоколе многоэтажки работало подпольное казино.

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