В Сочи полицейские закрыли два подпольных казино
Происшествия
22.02.2023 14:48
Два нелегальных игровых клуба выявили во время рейда в Адлерском и Хостинском районах города-курорта.
В момент проверки в помещениях игровых клубов были сотрудники заведений и игроки. При осмотре изъяли оборудование, а также другие предметы и документы, подтверждающие факт проведения незаконных азартных игр, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время материалы зарегистрированы в полиции и будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В полиции проводят розыск лиц, причастных к организации нелегальных игровых залов.
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