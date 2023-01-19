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В Краснодаре в цоколе многоэтажки работало подпольное казино

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-podpolnoe-kazino-v-tsokole-mnogoetazhki
В Краснодаре в цоколе многоэтажки работало подпольное казино
Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Нелегальный игровой клуб располагался в одном из домов на улице Восточно-Кругликовской. Его обнаружили сотрудники отдела полиции по экономической безопасности.

Сотрудники полиции зашли в игровой клуб с проверкой. В тот момент в нем находились два официанта, охранник и посетитель. Из подпольного казино изъяли мобильные телефоны, оборудование и черновые записи.

Материалы проверки в игровом клубе зарегистрировали и передали в следственные органы. Полицейские устанавливают личности организаторов игорной деятельности на Восточно-Кругликовской, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре полицейские накрыли подпольное казино на улице Российской. Нелегальная точка работала в нежилом помещении.

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