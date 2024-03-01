Владелец завода «Седин» в Краснодаре оспорит его национализацию в Верховном суде

В июле прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о передаче в государственную собственность двух крупных зданий на территории бывшего завода «Седин» на улице Захарова.

Владелец имущества — МОАО «Седин» подало апелляцию в Пятнадцатый арбитражный суд, но он в октябре оставил прежнее решение в силе.

Международное открытие акционерное общество намерено оспорить национализацию имущества в Верховном суде РФ и направило соответствующий иск. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел, сообщает «РБК Краснодар».

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