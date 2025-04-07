Владелец «Волгонефти-212» отказался оплачивать часть расходов на ликвидацию ЧС

Компания-судовладелец танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение у Керченского пролива, не планирует компенсировать ФГБУ «Морспасслужба» почти половину затрат на ликвидацию последствий аварии.

Об этом заявила представитель интересов компании в Арбитражном суде Краснодарского края.

Ранее «Морспасслужба» оценила предварительный размер компенсации за работы по ликвидации последствий от крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива в 314,5 млн рублей. Средства спасатели намерены взыскать с судовладельцев ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волготранснефть» и торгово-чартерного фрахтователя «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг». Соотношение долей к взысканию между ответчиками не оглашалось.

«Ответчик ООО «Каматрансойл» возражает по существу заявленных ФГБУ «Морспасслужба» исковых требований. В расчет иска заявлены позиции, которые ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежат. Эти позиции касаются, в частности, того, что аварийно-спасательные службы ФГБУ «Морспасслужба» не являются объектом налогообложения НДС, поэтому НДС ни при каких условиях взысканию не подлежит. Кроме того, в расчет требований включены общехозяйственные расходы, накладные расходы и сопутствующие расходы на общую стоимость порядка 48-50% от суммы», — сказала представитель ООО «Каматрансойл».

В отзыве на исковые требования она пояснила, что ФГБУ «Морспасслужба» осуществляла аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена государственными органами, следовательно, аварийно-спасательная деятельность не является коммерческой. По ее словам, согласно судебной практике, в таком случае накладные, общехозяйственные и сопутствующие расходы не подлежат включению в состав взыскиваемых убытков, поскольку они образуют прибыль предприятия.

Другие ответчики представят свои отзывы в ходе последующих судебных заседаний, сообщает ТАСС.

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