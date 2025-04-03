К делу о разливе мазута в Черном море привлекли компенсационный фонд

Решение о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью вынес арбитражный суд Краснодарского края.

Определение вынесли в судебный процесс о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута в Черном море. Морспасслужба предъявила иск к компаниям «Волгатранснефть» и КамаТрансОйл» — владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров. Сумма претензий на этой судебной стадии не разглашается.

На предыдущих заседаниях сами судовладельцы предложили создать фонд ограничения ответственности объемом 533 млн рублей. АО «Российская национальная перестраховочная компания» для обеспечения фонда выдало гарантию, которая действует до 2030 года. Морспасслужба не против создания фонда, но считает, что эта мера преждевременная. Соответствующее ходатайство пока не разрешено.

Представители ответчиков пояснили, что в том случае, если средств не хватит для погашения требований службы, задействуют ресурсы Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Эта организация действует на основании конвенции 1992 года — Фонд обеспечивает выплату, если защита пострадавших является недостаточной.

Кроме международного фонда в качестве третьих лиц по иску Морспасслужбы привлекли Генпрокуратуру и Ространснадзор, сообщает «Коммерсантъ».

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