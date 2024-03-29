Владелец сухогруза выплатит 450 млн рублей за загрязнение моря в Новороссийске

Разлив нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск произошел 22 февраля с судна Hai Jin Jiang, выходящего в море под флагом Панамы.

Для ликвидации разлива нефтепродуктов в Цемесской бухте руководство морского порта Новороссийск привлекло технику и персонал, а также силы других организаций.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова уточнила, что размер ущерба Черному морю от разлива нефтепродуктов превысил 450 млн рублей. Природоохранное ведомство направило в адрес судовладельца требование добровольно возместить причиненный ущерб. На сухогруз наложили арест.

Иностранная компания признала вину за разлив нефтепродуктов в Новороссийске и не стала оспаривать взыскание ущерба. Взыскание административного штрафа поставили на контроль, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в порту Новороссийска с судна Hai Jin Jiang разлилось 40 тонн нефтепродуктов на общей площади 300 кв. метров. В рамках операции спасатели установили боновые заграждения для локализации загрязнения моря. С поверхности воды и берега собрали и утилизировали весь объем разлитых нефтепродуктов.