Владелец сети отелей Marton заявил, что отправляется добровольцем в зону СВО
Краснодарский бизнесмен Андрей Марченко сообщил о своем решении отправиться в зону проведения специальной военной операции 25 апреля в соцсетях.
Марченко опубликовал видео, находясь на сборном пункте военкомата в Краснодаре в районе 9 км Ростовского шоссе, в котором показал свое предписание об убытии на войсковую часть. Он подчеркнул, что решил отправиться на фронт добровольцем.
По словам 50-летнего бизнесмена, решение отправиться на фронт он принял еще прошлой осенью после объявления в стране частичной мобилизации. Он добавил, что будет проходить службу в боевом подразделении.
«Я решил, что лучше пойду я — человек с опытом, чем пацаны 22-23 лет. Со мной идут мои охранники, тоже добровольцами. С большим удовольствием», — цитирует Андрея Марченко «Блокнот-Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. По версии правоохранителей, Марченко не доплатил в казну более 97 млн рублей налогов.
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