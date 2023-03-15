В Краснодаре владелец сети отелей уклонился от уплаты 97,5 млн рублей налогов

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц, возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина с 4 квартала 2017 года доход предпринимателя превысил 150 млн рублей, он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Владелец гостиниц должен был уплачивать налог на добавленную стоимость, но он, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения и платить меньше, совершил так называемое дробление деятельности.

Мужчина предоставил в налоговую декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Предприниматель уклонился от уплаты НДС и на имущество и доходы физических лиц в размере более 97,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань ь24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу провели сотрудники УФСБ РФ по краю. У предпринимателя дома прошли обыски. Нашли черновые записи, финансовые и другие документы с информацией об аффилированных физлицах, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следствие изучает и анализирует изъятые улики. Также устанавливают имущество подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест.

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