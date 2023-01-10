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Директор строительной фирмы в Краснодаре задолжал 46,9 млн рублей по налогам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktor-stroitelnoj-firmy-v-krasnodare-zadolzhal-46-9-mln-rublej-po-nalogam
Директор строительной фирмы в Краснодаре задолжал 46,9 млн рублей по налогам
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи добились полного погашения многомиллионной налоговой задолженности.

По данным следствия, 52-летний гендиректор краснодарской коммерческой организации, работающей в сфере строительства и разработки строительных проектов, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2021 года.

Установлено, что в этот период мужчина предоставлял декларации с недостоверными сведениями, занижая налогооблагаемую базу. В результате сумма неуплаченных налогов превысила 46,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый полностью погасил задолженность. С учетом штрафа сумма превысила 62 млн рублей. Следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела.

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