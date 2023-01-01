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В России к Новому году число невыездных должников достигло рекордного за 15 лет показателя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-k-novomu-godu-chislo-nevyezdnyh-dolzhnikov-dostiglo-rekordnogo-za-15-let-pokazatelya
В России к Новому году число невыездных должников достигло рекордного за 15 лет показателя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Федеральной службы судебных приставов РФ, число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло 8 млн.

По данным ведомства, число невыездных достигло максимального показателя за 15 лет — с начала применения ограничения права выезда должников за границу.

Число должников в стране продолжает расти. Так, 10 лет назад в списках невыездных находились 300 тыс. человек, в 2016 году — около 1 млн, в декабре 2019 года — 3,4 млн, в декабре 2021 года — 4,6 млн человек. К началу лета 2022 года невыездными значились 5,5 млн россиян, сообщает ТАСС.

Читайте также: друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги.

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