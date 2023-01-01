В России к Новому году число невыездных должников достигло рекордного за 15 лет показателя
Общество
01.01.2023 15:44
По данным Федеральной службы судебных приставов РФ, число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло 8 млн.
По данным ведомства, число невыездных достигло максимального показателя за 15 лет — с начала применения ограничения права выезда должников за границу.
Число должников в стране продолжает расти. Так, 10 лет назад в списках невыездных находились 300 тыс. человек, в 2016 году — около 1 млн, в декабре 2019 года — 3,4 млн, в декабре 2021 года — 4,6 млн человек. К началу лета 2022 года невыездными значились 5,5 млн россиян, сообщает ТАСС.
Читайте также: друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи