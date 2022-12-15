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Друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/druzya-i-rodstvenniki-alimentshhikov-smogut-gasit-ih-dolgi
Друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Погашать задолженности третьими лицами позволит Верховный суд РФ. Долги выплачиваются с согласия должника и лиц, которые будут вносить суммы.

При этом должник не освобождается от уголовной ответственности за обещание выплат в будущем.

«Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности», — сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

Освобождением от уголовной ответственности не являются покупка продуктов, подарки и оплата расходов, если они не системны, а также нерегулярные и незначительные выплаты, поясняют в Верховном суде.

Освободить неплательщика от ответственности суд может только по уважительным причинам, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме призвали запретить выдачу ипотеки должникам по алиментам.

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