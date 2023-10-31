Владелец российского бизнеса Decathlon запускает новую сеть Desport

Компания АРМ, которая в сентябре купила весь бизнес спортивного ретейлера Decathlon Russia, планирует запустить новую сеть спортивных магазинов под брендом Desport.

Первые магазины Desport откроются в декабре. В компании сообщили о том, что ассортимент будут расширять постепенно за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов.

Desport в ближайшее время планирует открыть также интернет-магазин, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины французской торговой сети Decathlon в Краснодаре закрылись с 26 июня 2022 года. После ухода Decathlon из России на территории страны остались 35 магазинов вместе с фирменным складом «Бетонка» и 909 сотрудников. Новым владельцем сети магазинов в РФ стала российская компания АРМ, которая владеет франшизой одежды Mango, а ее главе также принадлежит франчайзинг «Шоколадницы», «Чайхоны № 1» и «Сыроварни».