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Магазины Decathlon откроются в ноябре под новым названием ADS

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/magaziny-decathlon-otkroyutsya-v-noyabre-pod-novym-nazvaniem-ads
Магазины Decathlon откроются в ноябре под новым названием ADS
Фото tadviser.ru

Магазины сети Decathlon, специализирующиеся на производстве и розничной торговле спорттоварами, планируют открыться 15 ноября под названием AllDoSport.

По данным источников, знакомых с ситуацией, сотрудники компании получают письма, в которых говорится о том, что новым владельцем сети магазинов в РФ стала российская компания АРМ. Известно, что компания также владеет франшизой одежды Mango, а ее главе также принадлежит франчайзинг «Шоколадницы», «Чайхоны № 1» и «Сыроварни».

После ухода Decathlon из России на территории страны остались 35 магазинов вместе с фирменным складом «Бетонка» и 909 сотрудников, чьи рабочие места будут сохранены, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины Decathlon в Краснодаре закрылись с 26 июня 2022 года. Французская сеть Decathlon приостановила работу в России из-за невозможности обеспечивать поставки.

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