Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей

Об этом в интервью рассказал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Традицию с черно-зелеными часами фирмы Rolex с эксклюзивной гравировкой ввели в 2014 году. Их дарили всем игрокам, которые сыграют более 100 матчей за клуб. Однако Сперцян рассказал, что игрокам их уже не дарят, и у него таких часов нет.

Кроме того, полузащитник «быков» рассказал, что Сергей Галицкий многое делает для команды, города и страны.

«У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?», — цитирует Эдуарда Сперцяна «РБ Спорт».

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