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Игрок ФК «Краснодар» Сафонов может занять место основного вратаря в сборной России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-fk-krasnodar-safonov-mozhet-zanyat-mesto-osnovnogo-vratarya-v-sbornoj-rossii
Игрок ФК «Краснодар» Сафонов может занять место основного вратаря в сборной России
Матвей Сафонов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Об этом рассказал главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.

По его словам, застолбить место основного вратаря как Акинфеев никто не должен, однако Сафонов может это сделать.

«Он — кандидат номер один на это, но все зависит от его состояния. Он может быть в форме, а может быть нет. Нельзя сказать, что Матвей кандидат номер один в любой форме», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять игроков ФК «Краснодар» вызвали в национальные сборные. Матвей Сафонов и Ильзат Ахметов отправились в сборную России, Эдуард Сперцян — в сборную Армении, Хуниор Алонсо — в национальную команду Парагвая, Кевин Ленини — в сборную Кабо-Верде.

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