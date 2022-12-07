Владелец «Абрау-Дюрсо» продал производство кормов для рыб и крабов
Экономика
07.12.2022 15:13
ООО «Актив капитал» в ноябре вышло из капитала компании ООО «Русские биоресурсы» по производству кормов для рыб и крабов. Единственный владелец «Актив капитал» — бывший бизнес-омбудсмен и совладелец винного производства ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», доля предприятия в 95% перешла его гендиректору Николаю Кривошееву. Оставшиеся 5% также принадлежат ему через ООО «Биоресурс». Сделку, номинальной стоимостью в 19 тыс. рублей, оформили 23 ноября.
Проданные 95% принадлежали Борису Титову. Также в ноябре собственники «Абрау-Дюрсо» продали птицефабрику в Твери ООО «Дантон-Птицепром». Новым владельцем стала группа агропредприятий «Ресурс», сообщает «РБК-Краснодар».
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