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Владелец «Абрау-Дюрсо» продал производство кормов для рыб и крабов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladelets-abrau-dyurso-prodal-proizvodstvo-kormov-dlya-ryb-i-krabov
Владелец «Абрау-Дюрсо» продал производство кормов для рыб и крабов
Фото pxhere.com

ООО «Актив капитал» в ноябре вышло из капитала компании ООО «Русские биоресурсы» по производству кормов для рыб и крабов. Единственный владелец «Актив капитал» — бывший бизнес-омбудсмен и совладелец винного производства ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», доля предприятия в 95% перешла его гендиректору Николаю Кривошееву. Оставшиеся 5% также принадлежат ему через ООО «Биоресурс». Сделку, номинальной стоимостью в 19 тыс. рублей, оформили 23 ноября.

Проданные 95% принадлежали Борису Титову. Также в ноябре собственники «Абрау-Дюрсо» продали птицефабрику в Твери ООО «Дантон-Птицепром». Новым владельцем стала группа агропредприятий «Ресурс», сообщает «РБК-Краснодар».

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