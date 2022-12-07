В Краснодарском крае за год продажи новых легковых машин упали в 1,5 раза

По данным «Автостата» продажи новых легковых автомобилей с начала года в Краснодарском крае уменьшились на 59%.

Всего в период с января по ноябрь текущего года на Кубани продали 26,1 тыс. новых автомобилей. За аналогичный период прошлого года было продано 64,3 тыс. новых легковушек. Также спад продаж фиксируют в Ростовской области и Ставропольском крае. Там доля продаж новых автомобилей уменьшилась на 57% и 55% соответственно.

Кроме того, сократились и продажи грузовиков. В Краснодарском крае за 11 месяцев текущего года в дилерских центрах продали 2,3 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, когда продали 2,4 тыс. единиц. В Ставропольском крае и Ростовской области отмечают более значительное сокращение продаж — 10%, сообщает «РБК Краснодар».

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