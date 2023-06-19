«Вкусно — и точка» повысит цены в кафе с 26 июня

За год работы сеть ресторанов в очередной раз повысит стоимость части блюд в меню. Сообщается, что подорожание коснется лишь ассортимента кафетериев.

В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка», где, например, продают пирожные и торты, с 26 июня цены в среднем вырастут на 6%. Это связано с ростом себестоимости продукции. Однако подорожание не коснется напитков.

Сеть ресторанов уже несколько раз повышала стоимость продукции. Компания прошлым летом объясняла это ростом закупочных цен, затем в октябре подняла стоимость шести бургеров, включая чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс» и «Биг спешиал джуниор», на 5-10%.

В первый год работы компания «Система ПБО», управляющая структурой «Вкусно — и точка», сообщила в своем финансовом отчете об убытке в 11,3 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выручка за этот период также снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей. В компании это оправдали тем, что заведения находились на паузе несколько месяцев, были сделаны инвестиции, а также не сразу перезапустились доставки и другие сервисы, сообщает РБК.

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