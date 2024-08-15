Вкусно и сытно: врач Атаманова назвала самые полезные продукты для завтрака

Завтрак стоит составлять по методу Гарвардской тарелки* — так считает врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, именно такой прием пищи поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами, в том числе макро- и микронутриентами.

Специалист отметила, что лучшая комбинация для завтрака — цельные злаки, белок с овощами и фрукты или ягоды. Так, например, по утрам можно готовить бутерброды из цельнозернового хлеба с мясом индейки, курицы, рыбой или яйцом и авокадо. При этом лучше отказаться от употребления сосисок, ветчины и колбас — в этих продуктах много насыщенных жиров и соли.

Отличным источником белка является творог. Его тоже можно есть на завтрак, добавив к нему фрукты или ягоды. Также стоит делать по утрам каши, при этом нужно выбирать те, которые нужно долго варить, так как в них больше клетчатки.

Атаманова добавила, что тем, кто завтракает гранолой с йогуртом, не стоит увлекаться этим блюдом — оно содержит в себе много сахара, пишет 360.ru со ссылкой на «Аргументы и Факты».

*Гарвардская тарелка — модель правильного питания, при котором тарелку делят на три базовых сектора. Так, половина порции отводится под клетчатку — овощи и фрукты, четверть — под белковые продукты, в том числе растительный белок, еще четверть — под сложные углеводы.

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