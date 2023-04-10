Включил газ и запер семью в квартире: на 16 лет посадили мужчину за попытку убить пятерых человек в Краснодаре

Приговор в отношении 37-летнего жителя Челябинской области в апреле вынес Советский районный суд Краснодара с участием коллегии присяжных заседателей.

По данным следствия, мужчина переехал в Краснодар из Якутии в конце декабря 2018 года и жил с женщиной, ее 7-летним сыном, ее сестрой и двумя ее племянницами в возрасте 1 года и 11 лет. Злоумышленник не работал, но при этом он знал, что у сожительницы есть деньги от продажи квартиры. Ночью 21 января 2019 года, дождавшись, пока все лягут спать, злоумышленник похитил более 1,5 млн рублей.

После этого злоумышленник открыл 4 газовые конфорки и духовку, чтобы члены семьи отравились газом, а сам ушел из квартиры, закрыв входную дверь снаружи. Ключи он оставил в коляске на первом этаже. Сестра сожительницы почувствовала запах газа, выключила конфорки и открыла окна. Она нашла запасной ключ, благодаря этому женщины с детьми смогли выйти из квартиры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом. Коллегия присяжных заседателей единогласно пришла к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме, а он сам не заслуживает снисхождения. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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