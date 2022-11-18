Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре суд направит на принудительное лечение женщину, которая изрезала ножом двух дочерей

Происшествия
18.11.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sud-napravit-na-prinuditelnoe-lechenie-zhenshhinu-kotoraya-izrezala-nozhom-dvuh-docherej
В Краснодаре суд направит на принудительное лечение женщину, которая изрезала ножом двух дочерей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство двух человек в отношении 46-летней местной жительницы.

Обвиняемую направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы дела с утвержденным постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 6 июня в одном из многоквартирных домов на улице Тепличной в Краснодаре. По версии следствия, 45-летняя женщина напала на двух дочерей. Она ударила ножом 12-летнюю дочь в лицо и по телу более 3 раз, а затем более 16 раз — 20-летнюю дочь. Пострадавшие девушки успели выбежать из квартиры. Сначала им оказали первую помощь сотрудники ветеринарной клиники на первом этаже дома, затем пострадавших госпитализировали приехавшие медики.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
  3. Завод «Москвич» начнет собирать автомобили уже на следующей неделе
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Снег накрыл около 90% территории России
  6. В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях