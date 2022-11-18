В Краснодаре суд направит на принудительное лечение женщину, которая изрезала ножом двух дочерей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство двух человек в отношении 46-летней местной жительницы.

Обвиняемую направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы дела с утвержденным постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 6 июня в одном из многоквартирных домов на улице Тепличной в Краснодаре. По версии следствия, 45-летняя женщина напала на двух дочерей. Она ударила ножом 12-летнюю дочь в лицо и по телу более 3 раз, а затем более 16 раз — 20-летнюю дочь. Пострадавшие девушки успели выбежать из квартиры. Сначала им оказали первую помощь сотрудники ветеринарной клиники на первом этаже дома, затем пострадавших госпитализировали приехавшие медики.