Включать в ипотеку встроенную мебель и отделку предложили в Минстрое РФ

Минстрой РФ разработал законопроект, который позволит включать в стоимость ипотеки встроенную мебель и отделку жилья при использовании счетов эскроу по договорам долевого участия.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Под действие законопроекта попадет мебель, произведенная в России или в странах-участницах ЕАЭС, а также не приспособленная для перестановки, в том числе из-за крепления к полу, потолку или стенам. Гарантийный срок на такую мебель должен быть не менее установленного производителем, сообщает ТАСС.

Читайте также: в ЦБ РФ планируют ввести надбавки и коэффициенты риска по ипотеке.