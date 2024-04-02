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Включать в ипотеку встроенную мебель и отделку предложили в Минстрое РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vklyuchat-v-ipoteku-vstroennuyu-mebel-i-otdelku-predlozhili-v-minstroe-rf
Включать в ипотеку встроенную мебель и отделку предложили в Минстрое РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Минстрой РФ разработал законопроект, который позволит включать в стоимость ипотеки встроенную мебель и отделку жилья при использовании счетов эскроу по договорам долевого участия.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Под действие законопроекта попадет мебель, произведенная в России или в странах-участницах ЕАЭС, а также не приспособленная для перестановки, в том числе из-за крепления к полу, потолку или стенам. Гарантийный срок на такую мебель должен быть не менее установленного производителем, сообщает ТАСС.

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