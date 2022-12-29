Вклад в инвестиции: лжетрейдер на Кубани похитила у клиентов более 36 млн рублей
В Усть-Лабинском районе 35-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с лета 2014 года по сентябрь 2017 года она заключала договоры займа с условиями высоких процентов по выплатам. Женщина рассказывала вкладчикам, что работает трейдером и инвестирует у брокера в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков. Чтобы подтвердить свои слова и привлечь новых клиентов, некоторым она выплатила проценты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В результате действий злоумышленницы пострадали 32 человека, общая сумма ущерба — более 36 млн рублей. Прокуратура направила уголовное дело в Усть-Лабинский районный суд.
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