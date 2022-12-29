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Вклад в инвестиции: лжетрейдер на Кубани похитила у клиентов более 36 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vklad-v-investitsii-lzhetrejder-na-kubani-pohitila-u-klientov-bolee-36-mln-rublej
Вклад в инвестиции: лжетрейдер на Кубани похитила у клиентов более 36 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Усть-Лабинском районе 35-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с лета 2014 года по сентябрь 2017 года она заключала договоры займа с условиями высоких процентов по выплатам. Женщина рассказывала вкладчикам, что работает трейдером и инвестирует у брокера в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков. Чтобы подтвердить свои слова и привлечь новых клиентов, некоторым она выплатила проценты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате действий злоумышленницы пострадали 32 человека, общая сумма ущерба — более 36 млн рублей. Прокуратура направила уголовное дело в Усть-Лабинский районный суд.

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