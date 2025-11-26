ВККС рекомендовала Шипилова на пост председателя Краснодарского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ, с учетом мнения Главы Верховного Суда, 25 ноября рассмотрела заявления и дала рекомендации на назначение председателей в регионах.

Алексея Шипилова ВККС рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов заявил о прекращении своих полномочий в июне 2025 года. О его возвращении в качестве врио председателя краевого суда стало известно 9 октября. В связи с этим занимавший этот пост Сергей Кротов подал заявление об отставке.

Судейский стаж Шипилова — около 20 лет. Более 10 лет он провел на руководящих постах — сначала возглавлял Белгородский областной суд, затем переехал для работы в Краснодар. На Кубани Шипилов зарекомендовал себя как приверженец открытости.

