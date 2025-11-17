ВККС рассмотрит кандидатуру Шипилова на пост главы Краснодарского краевого суда

Алексей Шипилов, покинувший в июне пост председателя Краснодарского краевого суда, подал заявление в ВККС РФ для повторного назначения на эту должность.

В октябре Шипилов вернулся в ведомство как временно исполняющий обязанности председателя. Высшая квалификационная коллегия судей России 25 ноября рассмотрит его заявление на новое вступление в должность председателя краевого суда.

Судейский стаж Шипилова — около 20 лет. Более 10 лет он провел на руководящих постах — сначала возглавлял Белгородский областной суд, затем переехал для работы в Краснодар.

На Кубани Шипилов зарекомендовал себя как приверженец открытости. По его инициативе появилась объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, которая освещает резонансные процессы. Аналогичную политику диалога с обществом он проводил в Белгороде, внедряя видеоотчеты по делам, вызывавшим общественный интерес, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов заявил о прекращении своих полномочий в июне 2025 года. О его возвращении в качестве врио председателя краевого суда стало известно 9 октября. В связи с этим занимавший этот пост Сергей Кротов подал заявление об отставке.

